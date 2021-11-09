Обзор Android 12: обновлённой операционной системы Google с множеством изменений
После выхода операционной системы Android 11 от Google прошёл уже год, поэтому настало время релиза новой версии – Android 12. В названиях больше нет никаких сладостей, зато набор новых функций по-настоящему
Обзор смартфона Oppo Reno 6 5G: универсального и не примечательного
Всего полгода назад вышел Reno 5 5G, но уже готово продолжение. У Oppo Reno 6 5G обновился дизайн, хотя железо осталось почти таким же. В целом это неплохой универсальный смартфон среднего уровня с процессором
Мы собрали лучшие портативные колонки в рейтинг – ТОП 10 цена и качество
Если вы хотите слушать музыку в любом месте дома, квартиры, на улице или пляже, эта подборка для вас. Вот лучшие портативные колонки собранные в рейтинг, чтобы помочь сделать правильный выбор.
Обзор Microsoft Surface Laptop Studio: лучший ноутбук трансформер для творческих пользователей
Microsoft Surface Laptop Studio – новый ноутбук для работы с контентом, пришедший на смену Surface Book. Отличается уникальным форм-фактором и решает многие проблемы, которые были у его предшественника.
Обзор Android 12: обновлённой операционной системы Google с множеством изменений
Обзор смартфона Oppo Reno 6 5G: универсального и не примечательного
Мы собрали лучшие портативные колонки в рейтинг – ТОП 10 цена и качество
Обзор Microsoft Surface Laptop Studio: лучший ноутбук трансформер для творческих пользователей

Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио, гаджетов и техники

Читайте на TehnObzor самые новые обзоры телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков и ПК, а также популярных игр, фотоаппаратов и аудио техники. Мы также проводим сравнения, публикуем рейтинги, статьи и новости из мира технологий.

Обзоры мобильных телефонов и смартфонов

Обзор Oppo Reno 6 5G универсального и не примечательного смартфона — Отзывы TehnObzor
Обзор смартфона Oppo Reno 6 5G: универсального и не примечательного
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Обзор Vivo X70 Pro смартфона с превосходными камерами и функциями — Отзывы, характеристики TehnObzor
Обзор смартфона Vivo X70 Pro с превосходными камерами и другими функциями
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Обзор смартфона Samsung Galaxy A52s 5G на все руки мастера — Отзывы TehnObzor
Обзор Samsung Galaxy A52s 5G: обновлённый смартфон на все руки мастер
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Обзор Realme 8s 5G доступного смартфона с большинством функций — Отзывы TehnObzor
Обзор Realme 8s 5G: доступный смартфон с большинством необходимых функций
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники

Обзоры ноутбуков и ПК

Обзор Microsoft Surface Laptop Studio ноутбука творческих пользователей — Отзывы TehnObzor
Обзор Microsoft Surface Laptop Studio: лучший ноутбук трансформер для творческих пользователей
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Обзор MSI Prestige 14 Evo ультрабука для повседневных дел — Отзывы TehnObzor
Обзор MSI Prestige 14 Evo: сбалансированный ультрабук для повседневных дел
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Обзор ноутбука Realme Book с некоторыми недоработками — Отзывы TehnObzor
Обзор Realme Book: убедительного ноутбука с некоторыми недоработками
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Обзор Acer Swift X (SFX14-41G): ноутбука с максимальной производительностью — Отзывы TehnObzor
Обзор ноутбука Acer Swift X (SFX14-41G) с максимальной производительностью
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Обзоры планшетов

Обзор Apple iPad Pro 11 (2021) мощного планшета заменяющего ноутбук — Отзывы TehnObzor
Обзор Apple iPad Pro 11 (2021): мощный планшет способный заменить ноутбук
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Мы собрали лучшие электронные книги — Рейтинг электронных книг 2021 года цена-качеств от TehnObzor
Рейтинг электронных книг 2021 года цена — качество: мы собрали лучшие электронные книги
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Обзор Xiaomi Pad 5 лучшего Android-планшета для работы и развлечений — Отзывы TehnObzor
Обзор Xiaomi Pad 5: изящный Android-планшет для работы и развлечений
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Обзор Huawei MatePad 11 планшета для работы на HarmonyOS — Отзывы TehnObzor
Обзор Huawei MatePad 11: удобный планшет для работы на HarmonyOS
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники

Обзоры аудио техники

Рейтинг лучших портативных колонок – ТОП 10 моделей цена и качество от TehnObzor
Мы собрали лучшие портативные колонки в рейтинг – ТОП 10 цена и качество
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Обзор Marshall Minor III наушников с ярким звуком — Отзывы TehnObzor
Обзор наушников Marshall Minor III с ярким звуком и ограниченной функциональностью
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Обзор JBL Flip 5 портативной Bluetooth-колонки без излишеств — Отзывы TehnObzor
Обзор JBL Flip 5: обновлённая портативная Bluetooth-колонка без излишеств
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Обзор Logitech G335 проводных наушников с отличным звуком — Отзывы TehnObzor
Обзор Logitech G335: минималистичные проводные наушники с отличным звуком
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Обзор фотокамер и видеокамер

Обзор Nikon Z fc камеры APS-C с ретро дизайном и разумной ценой — Отзывы TehnObzor
Обзор Nikon Z fc: камера APS-C с триумфальным дизайном и разумной ценой
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Обзор Polaroid Now+ камеры мгновенной печати с творческими режимами — Отзывы TehnObzor
Обзор Polaroid Now+: камера мгновенной печати с творческими режимами съёмки
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Обзор Atomos Ninja V внешнего монитора-рекордера — Отзывы TehnObzor
Обзор Atomos Ninja V: внешний монитор-рекордер не только для записи видео
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Обзор Sony ZV-E10 лучшей камеры среднего уровня для блога — Отзывы TehnObzor
Обзор Sony ZV-E10: лучшая камера среднего уровня для видеоблога
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Обзор гаджетов и электроники

Обзор Fitbit Charge 5 фитнес-трекера с завышенными амбициями — Отзывы TehnObzor
Обзор фитнес-трекера Fitbit Charge 5: выглядит лучше, делает меньше и стоит дорого
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Обзор Amazfit GTR 3 Pro умных часов с множеством фитнес-фишек — Отзывы TehnObzor
Обзор Amazfit GTR 3 Pro: улучшенных умных часов с множеством фитнес-фишек
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Обзор DJI OM 5 компактный стабилизатор для смартфона — Отзывы TehnObzor
Обзор DJI OM 5: новый стабилизатор для смартфона стал меньше и легче
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Обзор Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic умных смарт-часов — Отзывы TehnObzor
Обзор Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic: новые умные смарт-часы с учтёнными обещаниями
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Обзор бытовой и домашней техники

Какой 4К монитор купить для компьютера? Лучшие 4K мониторы – Рейтинг ТОП 5 TehnObzor
Какой 4К монитор купить для компьютера? Мы собрали лучшие 4K мониторы – Рейтинг ТОП 5
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Рейтинг мониторов для компьютера цена-качество 2021 — ТОП 10 лучших от TehnObzor
Рейтинг мониторов для компьютера цена-качество 2021 года: ТОП 10 лучших моделей
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Обзор Anycubic Vyper 3D-принтера для простой печати — Отзывы TehnObzor
Обзор Anycubic Vyper: простой 3D-принтер даже для новичка объёмной печати
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники
Обзор Huawei MateView монитора с беспроводной трансляцией — Отзывы TehnObzor
Обзор Huawei MateView: компьютерный монитор с беспроводным входом
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники

Обзоры игр и игровых устройств

ТОП 33 игр на iPhone – Лучшие игры для iPhone на 2021 год от TehnObzor
ТОП-игр на iPhone – Лучшие игры для iPhone на 2021 год
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Лучшие бесплатные игры в Стиме (Steam): ТОП на 2021 от TehnObzor
Лучшие бесплатные игры в Стиме (Steam): ТОП бесплатных игр на 2021 год
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Ищете лучшие игры гонки на ПК? ТОП-игр про гонки от TehnObzor
Лучшие игры гонки на ПК – ТОП-игр про гонки 2021 года
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники
Нужна лучшая игровая клавиатура? ТОП 10 игровых клавиатур 2021 года — Отзывы TehnObzor
Нужна лучшая игровая клавиатура? Наш ТОП 10 игровых клавиатур 2021 года
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники

Обзор программ и софта

Обзор Android 12 операционной системы с множеством изменений — Отзывы TehnObzor
Обзор Android 12: обновлённой операционной системы Google с множеством изменений
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники
Обзор Windows 11 операционной системы Microsoft: что нового и стоит ли обновляться — Отзывы TehnObzor
Обзор Microsoft Windows 11: что нового в операционной системе и стоит ли обновляться
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники
Обзор iOS 15 beta: операционной системы с большими изменениями — Отзывы TehnObzor
Практический обзор iOS 15 beta: обновление операционной системы с большими изменениями
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники
Бесплатная программа для записи звука (обработки) с микрофона и компьютера Audacity — Совет TehnObzor
Нужна бесплатная программа для записи звука (обработки) с микрофона и компьютера? Есть Audacity
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники

Статьи о технологиях и девайсах

Нужна лучшая оперативная память DDR4? Рейтинг оперативной памяти для ПК – ТОП 5 от TehnObzor
Нужна лучшая оперативная память DDR4? Вот рейтинг оперативной памяти для ПК – ТОП 5 цена и качество
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники
Какой роутер лучше купить? Рейтинг роутеров 2021 для дома, квартиры, офиса – ТОП 10 от TehnObzor
Какой роутер лучше купить? Рейтинг роутеров 2021 для дома, квартиры, офиса – ТОП 10
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники
Лучшие флешки 2021 года – Рейтинг ТОП 5 с ценами и характеристиками TehnObzor
Лучшие флешки 2021 года – Рейтинг ТОП 5 флешек с ценами и характеристиками
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Нужна камера для компьютера? Лучшие веб-камеры 2021 – рейтинг ТОП-5 от TehnObzor
Нужна камера для компьютера? Мы собрали лучшие веб-камеры 2021 в рейтинг ТОП-5
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники

Сравнение телефонов, планшетов, гаджетов

Сравнительный обзор Xiaomi Black Shark 4 и 4 Pro — Отзывы TehnObzor
Сравнительный обзор смартфонов Xiaomi Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники
Обзор Redmi K40 серии смартфонов – Сравнение от TehnObzor
Обзор Redmi K40 серии смартфонов – сравниваем в чём разница?
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники
Apple iPhone 12 mini vs iPhone SE (2020) — Сравнение от TehnObzor
Apple iPhone 12 mini vs iPhone SE (2020): сравниваем какой выбрать?
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники
Apple iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro: стоит ли обновляться? — Сравнение TehnObzor
Сравнение Apple iPhone 12 Pro vs iPhone 11 Pro: стоит ли обновляться?
TehnObzor - Обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков, игр, фото, аудио и техники

Об интернет проекте TehnObzor

Проект TehnObzor является информационным интернет ресурсом, собирающим самую актуальную информацию о технологиях, устройствах новостях из мира Hi-tech и тенденций в сфере новых технологий.

Основная цель TehnObzor - это создание независимого и объективного источника информации и анализа на современном рынке технологий.

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